"Слуги” проведуть засідання фракції, очікують також на Зеленського

Депутати будуть обговорювати варіанти виходу із кризи, яку спричинили скандальні рішення Конституційного суду

Депутати будуть обговорювати варіанти виходу із кризи, яку спричинили скандальні рішення Конституційного суду

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 2 листопада правляча фракція “Слуга народу” збереться на засідання, також очікують на участь президента Володимира Зеленського.

Про це під час брифінгу повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук, передає RegioNews.

Абсолютно всі, я бачу, погодилися, що дії Конституційного суду не можна взагалі розглядати як нормальні, вони точно суперечать і здоровому глузду, і певним цінностям, які ми хотіли би бачити в цивілізованій державі, тому ввечері ми обговоримо", – сказала Кравчук.

Нардеп також не виключила, що президент Володимир Зеленський відвідає засідання фракції.

Фракція завжди рада поспілкуватися з паном президентом, якщо він знайде на це можливість і час", – додала заступниця голови фракції.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.

30 жовтня стало відомо, що голову Конституційного суду Тупицького викликали на допит в ДБР, зустріч запланована на 2 листопада.

Згодом у Зеленського заявили, що закон про звільнення суддів КСУ відповідає Конституції.