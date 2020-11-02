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02 листопада 2020, 14:48 26

"Слуги” проведуть засідання фракції, очікують також на Зеленського

02 листопада 2020, 14:48 26
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Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 2 листопада правляча фракція “Слуга народу” збереться на засідання, також очікують на участь президента Володимира Зеленського.

Про це під час брифінгу повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук, передає RegioNews.

Абсолютно всі, я бачу, погодилися, що дії Конституційного суду не можна взагалі розглядати як нормальні, вони точно суперечать і здоровому глузду, і певним цінностям, які ми хотіли би бачити в цивілізованій державі, тому ввечері ми обговоримо", – сказала Кравчук.

Нардеп також не виключила, що президент Володимир Зеленський відвідає засідання фракції.

Фракція завжди рада поспілкуватися з паном президентом, якщо він знайде на це можливість і час", – додала заступниця голови фракції.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.

30 жовтня стало відомо, що голову Конституційного суду Тупицького викликали на допит в ДБР, зустріч запланована на 2 листопада.

Згодом у Зеленського заявили, що закон про звільнення суддів КСУ відповідає Конституції.

Володимир Зеленський Слуга народа засідання Конституційний суд фракція
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