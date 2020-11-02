"Слуги" проведут заседание фракции, ожидают также Зеленского
Сегодня, 2 ноября правящая фракция "Слуга народа" соберется на заседание, также ожидают на участие президента Владимира Зеленского.
Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, передает RegioNews.
Абсолютно все, я вижу, согласились, что действия Конституционного суда нельзя вообще рассматривать как нормальные, они точно противоречат и здравому смыслу, и определенным ценностям, которые мы хотели бы видеть в цивилизованном государстве, поэтому вечером мы обсудим", - сказала Кравчук.
Нардеп также не исключила, что президент Владимир Зеленский посетит заседание фракции.
Фракция всегда рада пообщаться с господином президентом, если он найдет на это возможность и время", - добавила заместитель председателя фракции.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Впоследствии у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.
28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.
30 октября стало известно, что председатель Конституционного суда Тупицкого вызвали на допрос в ГБР, встреча запланирована на 2 ноября.
Позже у Зеленского заявили, что закон об увольнении судей КСУ соответствует Конституции.