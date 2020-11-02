13:11  02 ноября
В Раде заслушают Степанова из-за обострения ситуации с коронавирусом
12:30  02 ноября
Андрей Райкович победил на выборах городского головы Кропивницкого – ТИК
18:05  02 ноября
Оккупанты на Донбассе дважды обстреляли наши позиции, в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
02 ноября 2020, 14:48 96

"Слуги" проведут заседание фракции, ожидают также Зеленского

02 ноября 2020, 14:48 96
Читайте також українською мовою
Депутаты будут обсуждать варианты выхода из кризиса, который вызвали скандальные решения Конституционного суда
Депутаты будут обсуждать варианты выхода из кризиса, который вызвали скандальные решения Конституционного суда
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 2 ноября правящая фракция "Слуга народа" соберется на заседание, также ожидают на участие президента Владимира Зеленского.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, передает RegioNews.

Абсолютно все, я вижу, согласились, что действия Конституционного суда нельзя вообще рассматривать как нормальные, они точно противоречат и здравому смыслу, и определенным ценностям, которые мы хотели бы видеть в цивилизованном государстве, поэтому вечером мы обсудим", - сказала Кравчук.

Нардеп также не исключила, что президент Владимир Зеленский посетит заседание фракции.

Фракция всегда рада пообщаться с господином президентом, если он найдет на это возможность и время", - добавила заместитель председателя фракции.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Впоследствии у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.

30 октября стало известно, что председатель Конституционного суда Тупицкого вызвали на допрос в ГБР, встреча запланирована на 2 ноября.

Позже у Зеленского заявили, что закон об увольнении судей КСУ соответствует Конституции.

Владимир Зеленский Слуга народа заседание Конституционный суд фракция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
КСУ отменил общее собрание и изменил повестку дня с нарушением процедуры, – Стефанчук
02 ноября 2020, 12:13
Глава КСУ Тупицкий не пришел на допрос в ГБР
02 ноября 2020, 11:46
У Зеленского заявили, что закон об увольнении судей КСУ соответствует Конституции
31 октября 2020, 16:03
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Труханов теряет послушный горсовет: с кем будет договариваться мэр
Выборы в Запорожье: удастся ли мэру Буряку дожить до конца второго срока и причем тут Коломойский
Все публикации »
Виктор Таран
Роман Шрайк
Владимир Фесенко
Все блоги »