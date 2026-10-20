На Чернігівщині судитимуть матір і її спільника за сексуальну експлуатацію 7-річної дівчинки

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Чернігівщині до суду скерували обвинувальний акт щодо 33-річної жінки та її 52-річного спільника, яких обвинувачують у торгівлі дитиною та сексуальному насильстві над 7-річною дівчинкою

Про це повідомила Чернігівська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Правоохоронці задокументували два епізоди сексуального насильства щодо дитини. За версією слідства, під час одного з них чоловік разом із матір’ю та дівчинкою поїхав до лісового масиву, де дитину примушували до дій сексуального характеру.

В іншому випадку жінка передала доньку спільнику в обмін на продукти. Після цього чоловік відвіз дівчинку до водойми та вчинив щодо неї сексуальне насильство.

Чоловікові інкримінують одержання малолітньої особи з метою експлуатації та повторне вчинення дій сексуального характеру щодо дитини, яка не досягла 14-річного віку, — за частиною 3 статті 149 та частиною 6 статті 153 Кримінального кодексу України. Він перебуває під вартою.

Матері дівчинки інкримінують торгівлю дитиною, сексуальне насильство та виготовлення дитячої порнографії — за частиною 3 статті 149, частиною 4 статті 153 та частиною 4 статті 301-1 Кримінального кодексу України. Жінка також перебуває під вартою.

Під час досудового розслідування з родини вилучили двох дітей. Наразі вони перебувають за кордоном під опікою бабусі.

Крім того, в іншому кримінальному провадженні чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за зґвалтування іншої дитини. Вирок ухвалили в червні 2026 року. Сторона обвинувачення оскаржує його, наполягаючи на довічному позбавленні волі.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.