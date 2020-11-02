Голова КСУ Тупицький не прийшов на допит до ДБР

Допит мав початися сьогодні, 2 листопада, о 9.30 ранку

Допит мав початися сьогодні, 2 листопада, о 9.30 ранку

Фото: Радіо Свобода

Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький не з'явився на допит до Державного бюро розслідувань.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в ДБР, передає RegioNews.

Він мав прийти на 9:30, але не з'явився", – повідомили в пресслужбі бюро.

Нагадаємо, що ДБР відкрило кримінальне провадження щодо голови Конституційного Суду за фактами державної зради та незаконного відчуження земельної ділянки на території Криму за законами РФ.

Раніше голова КСУ Тупицький заявив, що не збирається йти у відставку.