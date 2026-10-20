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20 жовтня 2026, 21:21

Росіяни майже 70 разів атакували Дніпропетровщину: 2 загиблих і 7 поранених

20 жовтня 2026, 21:21
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Фото: Дніпропетровська ОВА
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У Дніпропетровській області внаслідок російських атак 20 жовтня загинули двоє чоловіків, ще семеро людей дістали поранень. Протягом дня російські війська майже 70 разів атакували чотири райони області безпілотниками та артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі внаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще четверо людей дістали поранень. Двох постраждалих госпіталізували у важкому стані. Також пошкоджені склади та інфраструктура.

На Синельниківщині російські війська атакували райцентр і Петропавлівську громаду. Пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки. До лікарні доправили 65-річного чоловіка. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

У Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені підприємство, приватні оселі й автомобілі. Поранення дістав 41-річний чоловік, який лікуватиметься амбулаторно.

У Грушівській громаді Криворізького району постраждав 66-річний чоловік. Його госпіталізували, стан — середньої тяжкості.

Нагадаємо, що у передмісті Дніпра внаслідок російської атаки на складські приміщення загинули двоє людей. Їхні тіла виявили рятувальники під час ліквідації наслідків удару.

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