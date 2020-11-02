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02 листопада 2020, 12:13 3

КСУ скасував загальні збори і змінив порядок денний з порушенням процедури, – Стефанчук

02 листопада 2020, 12:13 3
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О 12:00 має розпочатися пленарне засідання Великої палати КСУ
О 12:00 має розпочатися пленарне засідання Великої палати КСУ
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні, 2 листопада, були скасовані загальні збори суддів Конституційного Суду України, а також було змінено порядок денний роботи КСУ з порушенням всіх процедур.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час погоджувальної ради парламенту, передає RegioNews з посиланням на Depo.ua.

Треба подумати, як ми будемо вирішувати питання щодо правового режиму, уточнення, чи якогось іншого, з Конституційним Судом. Доводжу до вашого відома, що об 11:00 сьогодні були скасовані загальні збори суддів і було з порушенням всіх процедур змінено порядок денний роботи КСУ", – наголосив віце-спікер.

За словами Стефанчука, о 12:00 має розпочатися пленарне засідання Великої палати КСУ.

Там буде продовження розгляду справи за конституційним поданням 46 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень… що стосується тлумачення по землі", – уточнив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці голова КСУ Тупицький не прийшов на допит до ДБР.

Також сьогодні ввечері фракція "Слуга народу" збереться на засідання щодо ситуації довкола Конституційного суду.

засідання Конституційний суд КСУ скандал Руслан Стефанчук
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