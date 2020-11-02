КСУ скасував загальні збори і змінив порядок денний з порушенням процедури, – Стефанчук

О 12:00 має розпочатися пленарне засідання Великої палати КСУ

О 12:00 має розпочатися пленарне засідання Великої палати КСУ

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Сьогодні, 2 листопада, були скасовані загальні збори суддів Конституційного Суду України, а також було змінено порядок денний роботи КСУ з порушенням всіх процедур.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час погоджувальної ради парламенту, передає RegioNews з посиланням на Depo.ua.

Треба подумати, як ми будемо вирішувати питання щодо правового режиму, уточнення, чи якогось іншого, з Конституційним Судом. Доводжу до вашого відома, що об 11:00 сьогодні були скасовані загальні збори суддів і було з порушенням всіх процедур змінено порядок денний роботи КСУ", – наголосив віце-спікер.

За словами Стефанчука, о 12:00 має розпочатися пленарне засідання Великої палати КСУ.

Там буде продовження розгляду справи за конституційним поданням 46 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень… що стосується тлумачення по землі", – уточнив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці голова КСУ Тупицький не прийшов на допит до ДБР.

Також сьогодні ввечері фракція "Слуга народу" збереться на засідання щодо ситуації довкола Конституційного суду.