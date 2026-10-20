На Рівненщині засудили агента ФСБ, який готував підрив залізничної колії

Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки України агент ФСБ отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за підготовку диверсії на залізниці в Рівненській області.Чоловік планував закласти саморобний вибуховий пристрій під колію, якою рухаються вантажні потяги

Про це повідомила СБУ, передає RegioNews .

За даними слідства, завдання російських спецслужб виконував безробітний житель Львівщини, якого завербували через антиукраїнські коментарі в чатах Telegram-каналів. Раніше чоловік уже притягувався до відповідальності за вандалізм на місцях поховання українських захисників.

Після вербування агент отримав від представників ФСБ покрокові інструкції: забрати вибухівку зі схрону, приїхати до Рівненської області та закласти пристрій під залізничну колію, якою курсують вантажні потяги.

За задумом російських спецслужб, вибухівку мали дистанційно підірвати під час руху потяга.

У січні 2025 року контррозвідники СБУ викрили чоловіка під час підготовки диверсії та затримали біля залізничної колії. Він не встиг закласти саморобний вибуховий пристрій.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та диверсії, вчинених в умовах воєнного стану, — за частиною 2 статті 111 та частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали ще одного агента ФСБ. Ворожим поплічником виявився 19-річний місцевий житель, матір якого у січні 2025 року СБУ викрила на організації теракту.