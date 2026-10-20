На Рівненщині засудили агента ФСБ, який готував підрив залізничної колії
За матеріалами Служби безпеки України агент ФСБ отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за підготовку диверсії на залізниці в Рівненській області.Чоловік планував закласти саморобний вибуховий пристрій під колію, якою рухаються вантажні потяги
Про це повідомила СБУ, передає RegioNews.
За даними слідства, завдання російських спецслужб виконував безробітний житель Львівщини, якого завербували через антиукраїнські коментарі в чатах Telegram-каналів. Раніше чоловік уже притягувався до відповідальності за вандалізм на місцях поховання українських захисників.
Після вербування агент отримав від представників ФСБ покрокові інструкції: забрати вибухівку зі схрону, приїхати до Рівненської області та закласти пристрій під залізничну колію, якою курсують вантажні потяги.
За задумом російських спецслужб, вибухівку мали дистанційно підірвати під час руху потяга.
У січні 2025 року контррозвідники СБУ викрили чоловіка під час підготовки диверсії та затримали біля залізничної колії. Він не встиг закласти саморобний вибуховий пристрій.
Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та диверсії, вчинених в умовах воєнного стану, — за частиною 2 статті 111 та частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Нагадаємо, раніше у Харкові затримали ще одного агента ФСБ. Ворожим поплічником виявився 19-річний місцевий житель, матір якого у січні 2025 року СБУ викрила на організації теракту.