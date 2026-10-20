На Херсонщині через російські обстріли постраждали 6 цивільних, серед них 3 дітей

Фото: Нацполіція

Унаслідок російських обстрілів Херсонської області 20 жовтня постраждали шестеро цивільних, зокрема троє дітей віком 12 і 13 років. П’ятеро людей дістали травми через артилерійський обстріл Херсона, ще одна людина постраждала в Білій Криниці внаслідок атаки російських безпілотників

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура,передає RegioNews .

За даними слідства, 20 жовтня 2026 року російські військові атакували населені пункти області артилерією та безпілотниками різних типів.

У Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу травми різного ступеня тяжкості отримали п’ятеро мирних жителів. Серед постраждалих — двоє 12-річних дітей та одна 13-річна дитина.

Ще одна людина постраждала в Білій Криниці через атаку російських БпЛА.

Також унаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

За фактами обстрілів прокурори розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Нагадаємо, що у Бериславському районі Херсонської області 20 жовтня внаслідок атаки російського безпілотника на автомобіль постраждав чоловік.