На Херсонщині через російські обстріли постраждали 6 цивільних, серед них 3 дітей
Унаслідок російських обстрілів Херсонської області 20 жовтня постраждали шестеро цивільних, зокрема троє дітей віком 12 і 13 років. П’ятеро людей дістали травми через артилерійський обстріл Херсона, ще одна людина постраждала в Білій Криниці внаслідок атаки російських безпілотників
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура,передає RegioNews.
За даними слідства, 20 жовтня 2026 року російські військові атакували населені пункти області артилерією та безпілотниками різних типів.
У Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу травми різного ступеня тяжкості отримали п’ятеро мирних жителів. Серед постраждалих — двоє 12-річних дітей та одна 13-річна дитина.
Ще одна людина постраждала в Білій Криниці через атаку російських БпЛА.
Також унаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки та автомобілі.
За фактами обстрілів прокурори розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.
Нагадаємо, що у Бериславському районі Херсонської області 20 жовтня внаслідок атаки російського безпілотника на автомобіль постраждав чоловік.