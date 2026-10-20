На Херсонщині російський дрон влучив в автомобіль: поранений водій
У Бериславському районі Херсонської області 20 жовтня внаслідок атаки російського безпілотника на автомобіль постраждав чоловік
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
Після влучання транспортний засіб загорівся. Пораненого водія доставили до медичного закладу.
Рятувальники ліквідували пожежу попри загрозу повторних російських атак.
Нагадаємо, що у Краматорську Донецької області внаслідок російського авіаудару 20 жовтня загинули троє чоловіків, ще п’ятеро людей дістали поранення. Серед постраждалих — дві жінки та троє чоловіків.
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