10:30  31 жовтня
В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу 8752 нових випадків
16:45  31 жовтня
Людей без масок за новим законом штрафуватимуть зразу на місці - Ляшко
18:07  31 жовтня
Бойовики обстріляли українські позиції біля Зайцевого - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
31 жовтня 2020, 17:31 86

Заміну суддів КСУ погодили із ЄС та "Великою сімкою” – Арахамія

31 жовтня 2020, 17:31 86
Читайте также на русском языке
У "Слузі народу” вважають, що іншого виходу із цієї ситуації немає
У "Слузі народу” вважають, що іншого виходу із цієї ситуації немає
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ініціативу президента України Володимира Зеленського про оновлення складу скандального Конституційного суду підтримав Європарламент.

Про це у своєму блозі повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews.

За його словами, заміну складу КСУ також узгодили із послами країн "Великої сімки”.

Рішення про оновлення КС вже підтримав Європарламент. А на зустрічі з послами G7 було узгоджено, що новий склад буде формуватися максимально прозоро, а також за участі громадськості та міжнародних партнерів”, - написав Арахамія.

Він також додав, що жодної альтернативи запропонованому оновленню Конституційного суду наразі немає.

30 жовтня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про припинення повноважень суддів Конституційного суду і визнання його рішення про е-декларування "нікчемним".

Також законопроект Зеленського має за мету скасувати відповідні зміни до закону "Про запобігання корупції".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.

30 жовтня стало відомо, що голову Конституційного суду Тупицького викликали на допит в ДБР, зустріч запланована на 2 листопада.

Згодом у Зеленського заявили, що закон про звільнення суддів КСУ відповідає Конституції.

Володимир Зеленський звільнення судді закон Слуга народа Конституційний суд Євросоюз
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Людей без масок за новим законом штрафуватимуть зразу на місці - Ляшко
31 жовтня 2020, 16:45
У Зеленського заявили, що закон про звільнення суддів КСУ відповідає Конституції
31 жовтня 2020, 16:03
КСУ скасував е-декларування після запиту НАЗК про землю голови суду в Криму
31 жовтня 2020, 13:04
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський
Проліт глав ОДА повз мерські крісла. Чому програли Кучер, Борзов та Коваль
Всі публікації »
Роман Шрайк
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »