Заміну суддів КСУ погодили із ЄС та "Великою сімкою” – Арахамія

У "Слузі народу” вважають, що іншого виходу із цієї ситуації немає

У "Слузі народу” вважають, що іншого виходу із цієї ситуації немає

Фото: із відкритих джерел

Про це у своєму блозі повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews.

За його словами, заміну складу КСУ також узгодили із послами країн "Великої сімки”.

Рішення про оновлення КС вже підтримав Європарламент. А на зустрічі з послами G7 було узгоджено, що новий склад буде формуватися максимально прозоро, а також за участі громадськості та міжнародних партнерів”, - написав Арахамія.

Він також додав, що жодної альтернативи запропонованому оновленню Конституційного суду наразі немає.

30 жовтня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про припинення повноважень суддів Конституційного суду і визнання його рішення про е-декларування "нікчемним".

Також законопроект Зеленського має за мету скасувати відповідні зміни до закону "Про запобігання корупції".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.

30 жовтня стало відомо, що голову Конституційного суду Тупицького викликали на допит в ДБР, зустріч запланована на 2 листопада.

Згодом у Зеленського заявили, що закон про звільнення суддів КСУ відповідає Конституції.