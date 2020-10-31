Замену судей КСУ согласовали с ЕС и "Большой семеркой" - Арахамия

В "Слуге народа" считают, что другого выхода из этой ситуации нет

В "Слуге народа" считают, что другого выхода из этой ситуации нет

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Об этом в своем блоге сообщил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.

По его словам, замену состава КСУ также согласовали с послами стран "Большой семерки".

Решение об обновлении КС уже поддержал Европарламент. А на встрече с послами G7 было согласовано, что новый состав будет формироваться максимально прозрачно, а также при участии общественности и международных партнеров", - написал Арахамия.

Он также добавил, что никакой альтернативы предложенному обновлению Конституционного суда пока нет.

30 октября Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о прекращении полномочий судей Конституционного суда и признанию его решения об е-декларировании "ничтожным".

Также законопроект Зеленского поможет отменить соответствующие изменения в законе "О предотвращении коррупции".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Впоследствии у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.

30 октября стало известно, что председатель Конституционного суда Тупицкого вызвали на допрос в ГБР, встреча запланирована на 2 ноября.

Позже у Зеленского заявили, что закон об увольнении судей КСУ соответствует Конституции.