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30 жовтня 2020, 16:39 221

Конституційний Суд збирається провести термінове засідання 2 листопада

30 жовтня 2020, 16:39 221
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На цей день запланований допит голови КСУ Тупицького
На цей день запланований допит голови КСУ Тупицького
Фото: із відкритих джерел
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Конституційний Суд призначив на понеділок, 2 листопада збори суддів.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Суду.

У Конституційному суді України в понеділок, 2 листопада, об 11:00, відбудуться збори суддів Конституційного суду України", - йдеться в повідомленні.

Порядку денного засідання та інших подробиць поки що немає.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.

30 жовтня стало відомо, що голову Конституційного суду Тупицького викликали на допит в ДБР, зустріч запланована на 2 листопада.

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