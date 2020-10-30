Голова КСУ Тупицький заявив, що не збирається йти у відставку

Тупицький стверджує, що ще не чув вимоги про відставку

Тупицький стверджує, що ще не чув вимоги про відставку

Фото: з відкритих джерел

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що він давав присягу народу України, а тому без об'єктивних причин не піде у відставку на вимогу “тієї чи іншої особи”.

Про це він заявив на брифінгу, передає RegioNews.

Я дав присягу народу України, тому питання таке. Йдеться ж про інше, йдеться про скасування усього складу Конституційного суду. Таке питання поки не виникало. Якщо буде такий ультиматум, я вас запрошу, і ми обговоримо. Судді КС сядуть тут поруч, і ми обговоримо питання, що я не так роблю, чи порушую я присягу, а на вимогу тієї чи іншої особи, давши присягу народу України, я не збираюся цього робити", - сказав голова КСУ.

Він також додав, що наразі не чув вимоги про відставку. За його словами, якщо така вимога й буде, то вона має бути мотивована, щоб він сам розумів, і щоб Конституційний суд розумів, що проблема саме в ньому.

Також Тупицький заявив, що обурений, що Зеленський не зустрівся з ним на його прохання у четвер і не запросив на позачергове засідання РНБО.

Учора було засідання РНБО. Нікого не дивує, що там був присутній голова НАЗК, хоча він не входить до складу РНБО. Чому тоді не запросили голову конституційного суду?",- сказав Тупицький.

Раніше повідомлялось, що голова КСУ розповів, чому не вніс свою ділянку в Криму в декларацію.