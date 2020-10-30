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30 жовтня 2020, 15:18 2

Один із суддів КСУ заявив, що подав у відставку після тиску з ОП

30 жовтня 2020, 15:18 2
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Заява про відставку була написана ще 8 жовтня
Заява про відставку була написана ще 8 жовтня
Фото: із відкритих джерел
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Суддя Конституційного суду України Ігор Сліденко заявив, що написав заяву про свою відставку після тиску із Офісу президента.

Про це Сліденко розповів під час брифінгу в п’ятницю, 30 жовтня, передає RegioNews.

За його словами, із Офісу президента на нього тиснули 7 жовтня, і вже 8 жовтня він написав заяву про відставку.

Він також додав, що його заява знаходиться у Конституційному суді, її ще не розглянули, проте він "уже майже не суддя" КСУ.

Сьомого жовтня мені зателефонували і сказали, що я повожуся неправильно. Восьмого жовтня я написав заяву про відставку. Тому я маю моральне право говорити про ці речі. Вона знаходиться в суді, її має розглядати суд", - сказав він.

На запитання, хто саме йому телефонував і чинив тиск, Сліденко відповідати відмовився.

З приводу своєї декларації Сліденко визнав, що формально порушив закон, бо фізично не міг внести зміни до декларації, бо був за кордоном.

Суть цих проблем наступна. У грудні минулого року я виїхав за кордон, 4 січня я повернувся, це були вихідні. 8 грудня вийшов на роботу і попросив, щоб мені дали листочок, щоб внести відомості про зарплату. Мені принесли його 9-го, я вніс ці дані. Формально я порушив закон, але я не міг внести їх вчасно. Я надав свідчення в НАЗК, але вони сказали, що ці свідчення не підходять", - розповів суддя.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.

30 жовтня стало відомо, що голову Конституційного суду Тупицького викликали на допит в ДБР, зустріч запланована на 2 листопада.

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