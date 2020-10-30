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30 октября 2020, 16:39 207

Конституционный Суд собирается провести срочное заседание 2 ноября

30 октября 2020, 16:39 207
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На этот день запланирован допрос председателя КСУ Тупицкого
Фото: из открытых источников
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Конституционный Суд назначил на понедельник, 2 ноября собрание судей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Суда.

В Конституционном суде Украины в понедельник, 2 ноября, в 11:00, состоится собрание судей Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.

Подробности и повестка дня заседания пока неизвестены.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.

30 октября стало известно, что главу Конституционного суда Тупицкого вызвали на допрос в ГБР, встреча запланирована на 2 ноября.

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