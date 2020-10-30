Конституционный Суд собирается провести срочное заседание 2 ноября
Конституционный Суд назначил на понедельник, 2 ноября собрание судей.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Суда.
В Конституционном суде Украины в понедельник, 2 ноября, в 11:00, состоится собрание судей Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.
Подробности и повестка дня заседания пока неизвестены.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.
28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.
30 октября стало известно, что главу Конституционного суда Тупицкого вызвали на допрос в ГБР, встреча запланирована на 2 ноября.