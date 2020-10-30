ДБР порушило низку кримінальних справ проти очільника КСУ Тупицького

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, а також державної зради.

За даними слідства, у 2018 році він ніби-то самовільно зайняв не відведену йому земельну ділянку та ніби-то визнав повноваження у посадових осіб органів РФ на внесення записів про відчуження української земельної ділянки.

"Таким чином він вчинив діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, державній та економічній безпеці України, що кваліфікуються за ч. 2 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 111 КК України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова КСУ Тупицький заявив, що не збирається йти у відставку.