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16 жовтня 2020, 18:50

Голова Донецької ОДА підтримав ідею президента про вільну економічну зону на Донбасі

16 жовтня 2020, 18:50
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Павло Кириленко вважає, що це шанс для Донеччини, щоб покращити своє економічне становище
Павло Кириленко вважає, що це шанс для Донеччини, щоб покращити своє економічне становище
Фото: Донецькі новини
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Голові Донецької обласної державної адміністрації Павлу Кириленку сподобалася ідея президента України Володимира Зеленського про створення вільної економічної зони на Донбасі.

Про це він сказав під час відеозвернення до жителів регіону в Facebook, пише RegioNews.

За його словами, вільна економічна зона означає для Донбасу зменшення податків, створення нових підприємств і робочих місць, високі зарплати і інвестиції в розвиток. Це, в свою чергу, призведе до зниження вартості товарів і послуг на території області для простих жителів.

Донеччина отримає унікальний шанс стати одним із найбагатших регіонів України", — вважає Кириленко.

25 жовтня кожен з нас піде на вибори, щоб підтримати тих, кому довіряє.

25 жовтня кожен з нас піде на вибори, щоб підтримати тих, кому довіряє. Крім того, у цей день українці зможуть взяти участь в обговоренні п'яти важливих для країни питань. Одне з них - "Чи підтримуєте створення вільної економічної зони на Донбасі?" - вкрай важливе для Донеччини. Вільна економічна зона для Донецької області означає - зменшення податків для бізнесу - створення нових підприємств та робочих місць - високу зарплату та інвестиції в розвиток. Донецька область матиме шанс стати одним із найзаможніших регіонів України.

Опубліковано Павлом Кириленком П'ятниця, 16 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента пояснили, навіщо на Донбасі створювати вільну економічну зону.

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