Голова Донецької ОДА підтримав ідею президента про вільну економічну зону на Донбасі

Павло Кириленко вважає, що це шанс для Донеччини, щоб покращити своє економічне становище

Павло Кириленко вважає, що це шанс для Донеччини, щоб покращити своє економічне становище

Фото: Донецькі новини

Про це він сказав під час відеозвернення до жителів регіону в Facebook, пише RegioNews.

За його словами, вільна економічна зона означає для Донбасу зменшення податків, створення нових підприємств і робочих місць, високі зарплати і інвестиції в розвиток. Це, в свою чергу, призведе до зниження вартості товарів і послуг на території області для простих жителів.

Донеччина отримає унікальний шанс стати одним із найбагатших регіонів України", — вважає Кириленко.

25 жовтня кожен з нас піде на вибори, щоб підтримати тих, кому довіряє. 25 жовтня кожен з нас піде на вибори, щоб підтримати тих, кому довіряє. Крім того, у цей день українці зможуть взяти участь в обговоренні п'яти важливих для країни питань. Одне з них - "Чи підтримуєте створення вільної економічної зони на Донбасі?" - вкрай важливе для Донеччини. Вільна економічна зона для Донецької області означає - зменшення податків для бізнесу - створення нових підприємств та робочих місць - високу зарплату та інвестиції в розвиток. Донецька область матиме шанс стати одним із найзаможніших регіонів України. Опубліковано Павлом Кириленком П'ятниця, 16 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента пояснили, навіщо на Донбасі створювати вільну економічну зону.