Жителя Харкова затримали за вимагання грошей у слідчого ДБР

Підозрюваному загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі

Підозрюваному загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі

Фото: gp.gov.ua

У Харкові співробітники Державного бюро розслідувань затримали місцевого жителя за вимагання від слідчого ДБР та його знайомого 20 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Громадянин за попередньою змовою з іншими особами, у тому числі з правоохоронцями, вимагав та отримав 20 тис доларів від слідчого ДБР та його знайомого", - йдеться у повідомленні.

За ці гроші слідчому обіцяли не розголошувати персональну інформацію, припинити щодо нього негласні слідчі дії і не передавати зібрані дані його керівництву. Також вимагач погрожував втручанням у підприємницьку діяльність їх родичів.

Слідчі ДБР затримали харків'янина після передачі йому всієї суми.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення всіх причетних осіб.

Нагадаємо, колишній директор лісгоспу на Харківщині піде під суд за завдання значних збитків державі.