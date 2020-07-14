СБУ затримала автора "плівок Єрмака" Дмитра Штанька

Його затримали за підозрою у шахрайстві

Його затримали за підозрою у шахрайстві

strana.ua

Про це повідомляє strana.ua із посиланням на джерела в СБУ, передає RegioNews.

За інформацією видання, Штанька затримали нібито за підозрою в шахрайстві при отриманні 100 тисяч доларів винагороди за "вирішення" питання про повернення вилученого правоохоронцями майна.

Також відомо, що разом із ним було затримано ще одну особу, яку в СБУ називають спільником Штанька.

Їх підозрюють в скоєнні шахрайських дій (частина 4 статті 190 Кримінального кодексу).

Довідка: Штанько - колишній підполковник міліції, його вважають автором "плівок Єрмака", записів за участю брата керівника Офісу президента, на яких той займається торгівлею державними посадами.

Після того, як нардеп Гео Лерос опублікував ці записи, було порушено кримінальні справи, у яких штанько Штанько фігурував як "свідок" і "заявник".

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

8 квітня фігуранти "плівок" розказали про себе, Єрмаків і заяви в НАБУ.

У ніч із 11 на 12 травня невідомі здійснили підпал мотоцикла Дмитра Штанька і кинули гранату в автівку Сергія Шумського.