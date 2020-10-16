Зеленський може сам профінансувати своє опитування - "Слуга народу” Кравчук

У правлячій партії вважають, що воно обійдеться недорого

У правлячій партії вважають, що воно обійдеться недорого

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський може сам профінансувати опитування під час місцевих виборів, яке він анонсував раніше.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявила заступниця голови фракції "Слуга народу” Євгенія Кравчук, передає RegioNews.

На запитання ведучої, чи може Зеленський сам профінансувати опитування, Кравчук відповіла: "Я не виключаю цей факт”.

Не виключено, що опитування, проведення якого в день місцевих виборів в Україні 25 жовтня ініціює президент, буде профінансоване особисто Володимиром Зеленським”, - повідомила вона.

За її словами, на 99% вона знає ім’я тієї людини, яка профінансує опитування Зеленського, і за кілька днів про це дізнаються всі.

Точно ці кошти будуть відображені в декларації, і вони будуть відповідати тим легальним доходам особи, яка заплатить. Фактично, там не буде якоїсь великої суми, бо надрукувати п’ять мільйонів чорно-білих бюлетенів у вигляді формату А5 – це не є аж такі великі кошти”, – сказала Кравчук.

Вона зазначила, що платити людям, які будуть здійснювати це опитування, не потрібно, бо це, очевидно, будуть волонтери.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.

У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.

14 жовтня, стало відомо перше питання Зеленського до українського народу - чи треба за корупцію довічно саджати у в'язницю. Пізніше стали відомі всі п’ять запитань із опитування Зеленського.