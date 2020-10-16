У Зеленського пояснили затримку траншу від МВФ

Транш досі не надійшов через низку технічних проблем, які потрібно вирішити

Транш досі не надійшов через низку технічних проблем, які потрібно вирішити

Фото: flickr

Наступний транш від Міжнародного валютного фонду Україна може отримати у кінці 2020 або на початку 2021 року.

Про це в ефірі телеканалу "Україна-24" розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко, передає RegioNews.

За його словами, ніякої паузи у співпраці із фондом немає, і йде постійний робочий процес.

Не можна все винести в публічну площину щодо переговорів. Але точно можна сказати, що ми не на паузі. Ми досі не отримали транш, тому що є ціла низка технічних проблем, які необхідно вирішити, в тому числі тих, що стосуються державного бюджету на наступний рік", - пояснив Устенко.

Він додав, що є велика увага до бюджету та корегувань, які в ньому робляться.

Що стосується іншої частини порядку денного, вона не має прямого економічного змісту, але впливає на можливість швидкого отримання спочатку місії від МВФ, а потім вже траншу - це зміни, які будуть щодо антикорупційних українських відомств. Там теж йде нормальний логічний процес", - зазначив радник Зеленського.

Нагадаємо, у Раді прогнозують отримання другого траншу МВФ вже в грудні.