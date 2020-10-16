21-23 жовтня нардепи фракції "Слуга народу" поїдуть на Донбас
21, 22 і 23 жовтня депутати від "Слуги народу" всією фракцією поїдуть на Донбас.
Про це пише RegioNews з посиланням на Pavlovsky News.
Як повідомив нардеп від пропрезидентської фракції Олександр Качура, спочатку поїде перша половина, потім - друга. "Слуг народу" розвезуть по всій лінії розмежування.
Добиратися буде потягом. Причому їде вся фракція", - сказав Качура.
Також стало відомо, що скасували засідання Верховної ради, заплановане на 20 жовтня, повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський.
21, 22 і 23 жовтня депутати від "Слуги народу" поїдуть на Донбас Добиратися буде потягом. Причому їде вся фракція. Як...Опубліковано Pavlovsky News П'ятниця, 16 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепів з "Слуги народу" відправлять уздовж лінії розмежування на Донбас "розвідати обстановку". Поїздку запланували на 2-3 жовтня, але потім скасували через коронавірус і лісові пожежі.