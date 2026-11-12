У Житомирі прямо біля магазину чоловік напав на пенсіонерку та побив її

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

72-річна пенсіонерка допізна продавала квіти біля магазину. Близько 00:10 до неї підійшов незнайомець та вдарив її кулаком у обличчя. Від удару жінка впала. Зловмисник він відібрав у жінки сумку, в якій були квіти, стілець і дві вази. Він також забрав її мобільний телефон, який лежав поруч на лавці з увімкненим ліхтариком.

Жінка почала кликати допомогу та намагалась піти за чоловіком, але він знову її вдарив та втік остаточно.

Правоохоронці затримали його. Зловмисником виявився 48-річний місцевий житель. Він пояснив, що нібито хотів подарувати вкрадені квіти співмешканці, а куди подів телефон - не пам'ятає.

Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у столиці судитимуть трьох іноземців, яких обвинувачують у розбійному нападі на киянина. Чоловіки познайомилися з потерпілим у закладі, запропонували підвезти його додому, але натомість відвезли до Гідропарку, побили та пограбували.