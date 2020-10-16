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16 жовтня 2020, 17:19 3

300 гривень за голос: на Донеччині зафіксували підкуп виборців

16 жовтня 2020, 17:19 3
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Наразі поліція перевіряє вказану інформацію
Наразі поліція перевіряє вказану інформацію
Фото: flickr
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У місті Бахмут Донецької області правоохоронці зафіксували підкуп виборців на користь одного із кандидатів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області, передає RegioNews.

16 жовтня під час моніторингу інтернет-ресурсів поліцейські виявили матеріал про ймовірний підкуп виборців одним з кандидатів до місцевих виборів”, - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, громадянам пропонують 300 гривень за голосування за одного із кандидатів.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму)”, - додали в поліції.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальну справу проти кандидата в мери Вінниці В'ячеслава Узєлкова.

поліція Донецька область Місцеві вибори підкуп виборців Бахмут
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