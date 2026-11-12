У Краматорську закриють відділення "ПриватБанку" та "Ощадбанку": що зміниться з 16 листопада
У Краматорську на Донеччині з 16 листопада тимчасово припинять роботу останнє відділення "ПриватБанку", а також усі відділення та банкомати "Ощадбанку". Таке рішення ухвалили через безпекову ситуацію в місті
Про це повідомила Краматорська міська рада, передає RegioNews.
Останнє відділення "ПриватБанку" розташоване на вулиці Богдана Хмельницького, 13, поблизу ЦУМу. Після його закриття клієнти зможуть користуватися банківськими послугами дистанційно — через застосунок та вебверсію "Приват24".
Водночас у безпечніших районах міста за умови стабільного електропостачання, зв'язку та можливості під'їзду інкасаторів продовжать працювати термінали самообслуговування й банкомати банку.
Цілодобова служба підтримки "ПриватБанку" доступна за номером 3700.
Також із 16 листопада припинять роботу всі відділення та банкомати "Ощадбанку" в Краматорську.
Найближчі відділення, де жителі регіону зможуть отримати банківські послуги, розташовані:
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у Слов'янську — вулиця Поштова, 44;
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в Олександрівці — вулиця Соборна, 11.
Банкомати "Ощадбанку" працюватимуть у Слов'янську, Олександрівці та селищі Черкаське. Клієнти також зможуть користуватися онлайн-сервісами установи. Контакт-центр банку доступний за номером 0-800-210-800.
Нагадаємо, що Британський необанк Revolut призупиняє надання послуг користувачам в Україні через вимоги місцевого законодавства.