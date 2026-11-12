У Краматорську закриють відділення "ПриватБанку" та "Ощадбанку": що зміниться з 16 листопада

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

У Краматорську на Донеччині з 16 листопада тимчасово припинять роботу останнє відділення "ПриватБанку", а також усі відділення та банкомати "Ощадбанку". Таке рішення ухвалили через безпекову ситуацію в місті

Про це повідомила Краматорська міська рада, передає RegioNews .

Останнє відділення "ПриватБанку" розташоване на вулиці Богдана Хмельницького, 13, поблизу ЦУМу. Після його закриття клієнти зможуть користуватися банківськими послугами дистанційно — через застосунок та вебверсію "Приват24".

Водночас у безпечніших районах міста за умови стабільного електропостачання, зв'язку та можливості під'їзду інкасаторів продовжать працювати термінали самообслуговування й банкомати банку.

Цілодобова служба підтримки "ПриватБанку" доступна за номером 3700.

Також із 16 листопада припинять роботу всі відділення та банкомати "Ощадбанку" в Краматорську.

Найближчі відділення, де жителі регіону зможуть отримати банківські послуги, розташовані:

у Слов'янську — вулиця Поштова, 44;

в Олександрівці — вулиця Соборна, 11.

Банкомати "Ощадбанку" працюватимуть у Слов'янську, Олександрівці та селищі Черкаське. Клієнти також зможуть користуватися онлайн-сервісами установи. Контакт-центр банку доступний за номером 0-800-210-800.

Нагадаємо, що Британський необанк Revolut призупиняє надання послуг користувачам в Україні через вимоги місцевого законодавства.