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12 листопада 2026, 20:36

Соколов фігурує в розслідуванні про захист енергооб'єктів: Одеський зоопарк заперечив продаж йому крокодила

12 листопада 2026, 20:36
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Фото: Скриншот / X
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Одеський зоопарк заявив, що не продавав крокодила бізнесмену Владиславу Соколову, в помешканні якого правоохоронці знайшли рептилію під час обшуків. Раніше чоловік стверджував, що офіційно придбав тварину саме в цьому зоопарку за 2500 доларів

Про це повідомляє "Слідство.Інфо", передає RegioNews.

Журналісти звернулися до Одеського зоопарку, де спростували слова бізнесмена. Там пояснили, що протягом останніх 15–16 років не відчужували крокодилів.

"Це неправда. У нас крокодили за останні 15–16 років не відчужувались зоопарком. Він мав купити в будь-якого іншого зоопарку, а чого каже на Одеський — не знаю", — повідомив працівник закладу.

За його словами, тваринами можуть обмінюватися лише ліцензовані зоопарки, зокрема ті, які входять до відповідних асоціацій. У зоопарку також повідомили, що готують офіційне спростування.

Раніше Соколов заявляв, що придбав крокодила в Одеському зоопарку за 2500 доларів. Рептилію виявили в тераріумі під час обшуків у помешканні бізнесмена.

Обшуки проводили в межах розслідування можливого привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво захисних споруд для енергетичних об'єктів Київщини. За даними судової ухвали, компанії "Сталь Плюс" і "ТД Тризуб", які слідство пов'язує із Соколовим, постачали металопродукцію підрядникам, що отримували державні замовлення.

Йдеться про 25 державних контрактів загальною вартістю близько 1,89 млрд грн. Правоохоронці перевіряють можливе завищення вартості металопродукції. Попередньо встановлена різниця між цінами становить близько 20,8 млн грн.

Окремо поліція розслідує можливе привласнення 129 млн грн під час будівництва захисних споруд для енергооб'єктів. Також слідство перевіряє обставини виконання договорів на будівництво шкільних укриттів. Водночас причетність Соколова до правопорушень має бути встановлена в межах розслідування та судового розгляду.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заборонив журналістам та громадській організації поширювати інформацію про нерухомість, угоди та інвестиції брата директора ДБР Олексія Сухачова – харківського бізнесмена Олександра Сухачова.

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