Смертельна ДТП на Київшині: п'яний водій збив пенсіонерку
Аварія сталась днями у селі Мала Вільшанка. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, чоловік був за кермом авто у п'яному стані. Він збив 63-річну місцеву жительку та втік з місця ДТП. Від отриманих травм жінка загинула на місці.
Правоохоронці знайшли водія. Перевірка підтвердила, що він був у п'яному стані. Наразі його відправили до ізолятора тимчасового тримання. Поліція розпочала розслідування.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині автобус із 60 пасажирами зіткнувся з кіньми. Псотраждали дві людини, коні загинули на місці ДТП.
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