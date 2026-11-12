Смертельна ДТП на Київшині: п'яний водій збив пенсіонерку

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, чоловік був за кермом авто у п'яному стані. Він збив 63-річну місцеву жительку та втік з місця ДТП. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

Правоохоронці знайшли водія. Перевірка підтвердила, що він був у п'яному стані. Наразі його відправили до ізолятора тимчасового тримання. Поліція розпочала розслідування.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині автобус із 60 пасажирами зіткнувся з кіньми. Псотраждали дві людини, коні загинули на місці ДТП.