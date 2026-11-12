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12 листопада 2026, 21:17

Обіцяв прибуток від криптовалюти, але привласнив гроші: на Рівненщині судитимуть афериста

12 листопада 2026, 21:17
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Фото ілюстративне
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На Рівненщині судитимуть 44-річного жителя селища Зарічне, який під приводом заробітку на криптовалюті видурив у 26-річного знайомого з Ковеля 231 тисячу гривень. Чоловік обіцяв прибуток від інвестицій, хоча заздалегідь знав, що не виконуватиме своїх зобов'язань

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews.

За даними слідства, у січні цього року 44-річний фігурант познайомився з потерпілим в одному з Telegram-каналів, пов'язаних зі спортивними ставками.

Під час спілкування чоловіки обговорювали онлайн-казино, ставки та можливості швидкого заробітку. Згодом житель Зарічного запропонував новому знайомому інвестувати в криптовалюту. Він переконував, що розмір прибутку залежатиме від суми вкладень.

Упродовж трьох місяців 26-річний чоловік переказував йому гроші — від 300 до 30 тисяч гривень за раз. Загалом потерпілий віддав аферисту 231 тисячу гривень.

Водночас, як встановили правоохоронці, підозрюваний усвідомлював, що не зможе виконати обіцяного. Отримані кошти він витрачав на власний розсуд і не збирався повертати.

Слідчі повідомили 44-річному чоловікові про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Наразі досудове розслідування завершили, обвинувальні матеріали скерували до суду. Обвинуваченому загрожує покарання відповідно до інкримінованої статті.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.

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