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12 листопада 2026, 20:56

На Тернопільщині легковики злетіли в кювет: матір із сином опинилися заблокованими в салоні

12 листопада 2026, 20:56
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Фото ілюстративне
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На Тернопільщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди два автомобілі опинилися в кюветі. В одній з автівок затиснуло водійку та її неповнолітнього сина — вони не могли самостійно вибратися із салону через деформовані двері

Про це повідомили у патрульній поліції, передає RegioNews.

Аварія сталася напередодні, близько 9:00, на автодорозі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, у селі Чорний Ліс.

В одному з автомобілів Daewoo Lanos перебували жінка та її син. Унаслідок зіткнення двері машини деформувалися й заблокували вихід із салону.

Патрульні Іван Білінський та Василь Рогатий негайно викликали медиків і допомогли визволити постраждалих з автомобіля. Хлопчик був наляканий, тому інспектори заспокоїли його та допомогли дістатися до карети швидкої допомоги.

Згодом жінку та дитину госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, що у Печерському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Volkswagen та Skoda. Винуватець аварії мав ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на приладі Драгер показала 2,66 проміле алкоголю.

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