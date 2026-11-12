На Тернопільщині легковики злетіли в кювет: матір із сином опинилися заблокованими в салоні
На Тернопільщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди два автомобілі опинилися в кюветі. В одній з автівок затиснуло водійку та її неповнолітнього сина — вони не могли самостійно вибратися із салону через деформовані двері
Про це повідомили у патрульній поліції, передає RegioNews.
Аварія сталася напередодні, близько 9:00, на автодорозі М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, у селі Чорний Ліс.
В одному з автомобілів Daewoo Lanos перебували жінка та її син. Унаслідок зіткнення двері машини деформувалися й заблокували вихід із салону.
Патрульні Іван Білінський та Василь Рогатий негайно викликали медиків і допомогли визволити постраждалих з автомобіля. Хлопчик був наляканий, тому інспектори заспокоїли його та допомогли дістатися до карети швидкої допомоги.
Згодом жінку та дитину госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.
На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.
Нагадаємо, що у Печерському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Volkswagen та Skoda. Винуватець аварії мав ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на приладі Драгер показала 2,66 проміле алкоголю.