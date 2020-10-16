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16 жовтня 2020, 16:19 3

Кандидат у мери Чернівців від "Слуги народу" запропонував шостий пункт в опитуванні Зеленського

16 жовтня 2020, 16:19 3
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Запропоноване Віталієм Другановским питання стосується виключно Буковини
Запропоноване Віталієм Другановским питання стосується виключно Буковини
Фото з відкритих джерел
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Кандидат у мери Чернівців від партії "Слуга народу" Віталій Другановский запропонував жителям області відповісти на питання про те, чи хочуть вони, щоб Буковина отримала статус вільної економічний зони.

Про це він сказав під час прямого ефіру на Facebook, інформує RegioNews.

Кандидат у мери запропонував включити шостим пунктом в анкету опитування населення, який відбудеться 25 жовтня, таке питання: "чи Підтримуєте ви створення в Чернівецькій області вільної економічної зони "Чернівці"?".

Крім необхідності залучення інвестицій на Донбас, я хочу запропонувати вам звернути увагу на проблеми і стан економіки Буковини. Так як Чернівці першими в Україні прийняли на себе удар коронавірусу COVID-19 і більше всього постраждало від цієї пандемії саме моє місто, то економіка регіону перебуває у вкрай важкому стані", – звернувся Другановський до президента Володимиру Зеленському.

Кандидат у мери спрогнозував, що відновлення від удару по економіці регіон буде проходити десятиліттями, якщо не запровадити спеціальний інвестиційний режим хоча б на 5-10 років. Цього часу має вистачити на завершення стратегічних об'єктів і створення своєї "кремнієвої долини". Віталій Другановський вважає, що в іншому випадку Чернівці стануть містом збанкрутілих підприємців".

Відновлення економіки нашого міста після завершення пандемії, без спеціального інвестиційного режиму, буде відбуватися протягом десятиліть. Якщо не вжити термінових заходів, Чернівці ризикують "прославитися" як місто збанкрутілих підприємців", – додав він.

Нагадаємо, раніше глава "Слуг народу" на Буковині Другановський заявив президенту про необхідність змінити мера Чернівців .

опитування Чернівці Буковина Слуга народа мер Кандидат Другановський Віталій
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