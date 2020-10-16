Мінреінтеграції розробляє закон про перехідний період в ОРДЛО: з'явилися подробиці

При розробці законопроєкту Мінреінтеграції використовує хорватський досвід

При розробці законопроєкту Мінреінтеграції використовує хорватський досвід

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Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій працює над законопроєктом про перехідний період на Донбасі після його деокупації. Складовою частиною цього документу стане перехідна судова система.

Про це розповів віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю хорватському виданню N1, інформує RegioNews.

За словами віцепрем'єра, при розробці законопроєкту Мінреінтеграції використовує хорватський досвід, але модель перехідного періоду буде новою.

"Наприклад, у Хорватії є досвід амністії осіб, які не вчиняли військових злочинів, і ті, хто вчинив злочин, як і раніше повинні були притягатися до відповідальності перед законом. Головна задача у перехідний період та для мирної реінтеграції - це встановлення довіри між людьми", - наголосив він.

Як пояснив Резніков, українська влада планує заздалегідь підготувати працівників майбутніх адміністрацій, які прийдуть на свої місця відразу після деокупації територій Луганської та Донецької областей.

"Це означає, що їх уже зараз потрібно реєструвати як адміністрацію міста, села, яке зараз під окупацією", - додав урядовець.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив і вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування персональних санкцій у зв'язку із роздачею Росією паспортів громадянам України.