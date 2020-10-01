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01 жовтня 2020, 11:39 2

Запланована на завтра поїздка "Слуг народу" на Донбас не відбудеться – ЗМІ

01 жовтня 2020, 11:39 2
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Причини скасування відрядження – коронавірус і лісові пожежі
Фото: Pavlovsky News
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Запланована на п'ятницю, 2 жовтня, поїздка депутатів від "Слуги народу" на Донбас скасована, нова дата відрядження нардепів поки невідома.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеграм-канал Pavlovsky News.

Як повідомило цьому виданню джерело в президентстской партії, зараз незрозуміло, коли буде така поїздка.

З одного боку, масові пожежі, з іншого - епідемія коронавірусу, яка почалася серед депутатів. Є також ризик, що проти нардепів може бути здійснена якась провокація. Поїздку вирішили поки відкласти на невизначений термін", - сказало джерело в "Слуги народу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепів з "Слуги народу" відправлять уздовж лінії розмежування на Донбас "розвідати обстановку" .

коронавірус Донбас пожежа Слуга народа нардепи відрядження
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