Запланована на завтра поїздка "Слуг народу" на Донбас не відбудеться – ЗМІ

Причини скасування відрядження – коронавірус і лісові пожежі

Причини скасування відрядження – коронавірус і лісові пожежі

Фото: Pavlovsky News

Запланована на п'ятницю, 2 жовтня, поїздка депутатів від "Слуги народу" на Донбас скасована, нова дата відрядження нардепів поки невідома.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеграм-канал Pavlovsky News.

Як повідомило цьому виданню джерело в президентстской партії, зараз незрозуміло, коли буде така поїздка.

З одного боку, масові пожежі, з іншого - епідемія коронавірусу, яка почалася серед депутатів. Є також ризик, що проти нардепів може бути здійснена якась провокація. Поїздку вирішили поки відкласти на невизначений термін", - сказало джерело в "Слуги народу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепів з "Слуги народу" відправлять уздовж лінії розмежування на Донбас "розвідати обстановку" .