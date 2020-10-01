Запланована на завтра поїздка "Слуг народу" на Донбас не відбудеться – ЗМІ
Причини скасування відрядження – коронавірус і лісові пожежі
Причини скасування відрядження – коронавірус і лісові пожежі
Запланована на п'ятницю, 2 жовтня, поїздка депутатів від "Слуги народу" на Донбас скасована, нова дата відрядження нардепів поки невідома.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеграм-канал Pavlovsky News.
Як повідомило цьому виданню джерело в президентстской партії, зараз незрозуміло, коли буде така поїздка.
З одного боку, масові пожежі, з іншого - епідемія коронавірусу, яка почалася серед депутатів. Є також ризик, що проти нардепів може бути здійснена якась провокація. Поїздку вирішили поки відкласти на невизначений термін", - сказало джерело в "Слуги народу".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепів з "Слуги народу" відправлять уздовж лінії розмежування на Донбас "розвідати обстановку" .
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