Нардепів від "Слуги народу" відправлять на Донбас "розвідати обстановку" - ЗМІ
Народних депутатів фракції «Слуга народу» відправлять літаком на Донбас, щоб вони «розвідали обстановку на лінії розмежування».
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Pavlovsky News, інформує RegioNews.
Вже в цю п'ятницю літак з депутатами від фракції "Слуга народу" вилетить на Донбас для інспекції регіону. Повернуться "слуги" вже в суботу", - повідомило джерело.
Співрозмовник видання повідомив, що ті депутати, які погодяться на поїздку, будуть розподілені по регіону в зоні конфлікту для аналізу загальної картини.
При цьому деякі депутати розкритикували ініціативу і відмовляються летіти через можливе використання опонентами даної ініціативи проти них.
"Слуг народу" відправлять літаком на Донбас, щоб вони розвідали обстановку на лінії розмежування Вже в цю п'ятницю...Опубліковано Pavlovsky News Вівторок, 29 вересня 2020 р.
Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак запропонував ТКГ збиратися щотижня.