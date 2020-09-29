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29 вересня 2020, 14:45 6

Нардепів від "Слуги народу" відправлять на Донбас "розвідати обстановку" - ЗМІ

29 вересня 2020, 14:45 6
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Інспекція призначена на п'ятницю, 2 жовтня
Інспекція призначена на п'ятницю, 2 жовтня
Фото: Pavlovsky News
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Народних депутатів фракції «Слуга народу» відправлять літаком на Донбас, щоб вони «розвідали обстановку на лінії розмежування».

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Pavlovsky News, інформує RegioNews.

Вже в цю п'ятницю літак з депутатами від фракції "Слуга народу" вилетить на Донбас для інспекції регіону. Повернуться "слуги" вже в суботу", - повідомило джерело.

Співрозмовник видання повідомив, що ті депутати, які погодяться на поїздку, будуть розподілені по регіону в зоні конфлікту для аналізу загальної картини.

При цьому деякі депутати розкритикували ініціативу і відмовляються летіти через можливе використання опонентами даної ініціативи проти них.

"Слуг народу" відправлять літаком на Донбас, щоб вони розвідали обстановку на лінії розмежування Вже в цю п'ятницю...

Опубліковано Pavlovsky News Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак запропонував ТКГ збиратися щотижня.

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Донбас ООС Слуга народа фракція візит нардепи
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