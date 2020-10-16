Комітет Ради не розглянув Держбюджет-2021 через відсутність кворуму

Більшість депутатів з фракції "Слуга народу" були відсутніми

Більшість депутатів з фракції "Слуга народу" були відсутніми

Фото: flickr

Засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету, на якому планувалося затвердити поправки до проекту Державного бюджету на 2021 рік, було скасоване через відсутність кворуму.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на нардепа від "Слуги народу" Романа Каптелова, передає RegioNews.

За його словами, голова комітету Юрій Аристов відкрив засідання і відразу ж закрив його через відсутність кворуму.

Не було кворуму. Багато нардепів захворіли. Так, коронавірусом, але деталей не знаю. Арістов відкрив комітет, кворуму немає, закрив і сказав, що поки чекаємо", - повідомив Каптелов.

Він також додав, що в проект подано понад 2300 правок, найближчим часом секретаріат Ради повинен назвати дати розгляду бюджету комітетом.

За даними народного депутата Олексія Гончаренка, на засіданні були присутні всього п'ять народних депутатів від президентської фракції.

Нагадаємо, у проект бюджету на 2021 рік внесли правок на 1 трильйон гривень, для його розгляду депутати планували зібратися 20 жовтня.