21-23 октября нардепы фракции "Слуга народа" поедут на Донбасс

Заседание Верховной Рады, намеченное на 20 октября, отменили

Заседание Верховной Рады, намеченное на 20 октября, отменили

Фото: Facebook

21, 22 и 23 октября депутаты от "Слуги народа" всей фракцией поедут на Донбасс.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Pavlovsky News.

Как сообщил нардеп от пропрезидентской фракции Александр Качура, сначала поедет первая половина, потом - вторая. "Слуг народа" развезут по всей линии разграничения.

Добираться будут поездом. Причем едет вся фракция", - сказал Качура.

Также стало известно, что отменили заседание Верховной рады, запланированное на 20 октября, сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

21, 22 и 23 октября депутаты от "Слуги народа" поедут на Донбасс Добираться будут поездом. Причем едет вся фракция. Как... Опубліковано Pavlovsky News Пʼятниця, 16 жовтня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепов из "Слуги народа" отправят вдоль линии разграничения на Донбасс "разведать обстановку". Поездку запланировали на 2-3 октября, но потом отменили из-за коронавируса и лесных пожаров.