16:59  16 октября
Полиция открыла уголовное дело против кандидата в мэры Винницы Вячеслава Узелкова
16:39  16 октября
21-23 октября нардепы фракции "Слуга народа" поедут на Донбасс
08:13  16 октября
Сутки на Донбассе: зафиксировано шесть нарушений режима "тишины" со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
16 октября 2020, 16:39 5

21-23 октября нардепы фракции "Слуга народа" поедут на Донбасс

16 октября 2020, 16:39 5
Читайте також українською мовою
Заседание Верховной Рады, намеченное на 20 октября, отменили
Заседание Верховной Рады, намеченное на 20 октября, отменили
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

21, 22 и 23 октября депутаты от "Слуги народа" всей фракцией поедут на Донбасс.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Pavlovsky News.

Как сообщил нардеп от пропрезидентской фракции Александр Качура, сначала поедет первая половина, потом - вторая. "Слуг народа" развезут по всей линии разграничения.

Добираться будут поездом. Причем едет вся фракция", - сказал Качура.

Также стало известно, что отменили заседание Верховной рады, запланированное на 20 октября, сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

21, 22 и 23 октября депутаты от "Слуги народа" поедут на Донбасс Добираться будут поездом. Причем едет вся фракция. Как...

Опубліковано Pavlovsky News Пʼятниця, 16 жовтня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепов из "Слуги народа" отправят вдоль линии разграничения на Донбасс "разведать обстановку". Поездку запланировали на 2-3 октября, но потом отменили из-за коронавируса и лесных пожаров.

Слуга народа Донбасс фракция поезд командировки нардепы Качура Александр Дубинский Александр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кандидат в мэры Черновцов от "Слуги народа" предложил шестой пункт в опросе Зеленского
16 октября 2020, 16:19
Минреинтеграции разрабатывает закон о переходным периоде в ОРДЛО: появились подробности
16 октября 2020, 15:58
Комитет Рады не рассмотрел Госбюджет-2021 из-за отсутствия кворума
16 октября 2020, 15:00
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию в Хмельницкой области
Бывшие "слуги" и сторонники Саакашвили. Кто представляет "За майбутне" на севере Украины
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Владимир Фесенко
Все блоги »