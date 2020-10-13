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13 жовтня 2020, 20:00

В опитуванні президента не буде спекуляцій довкола Донбасу - ЗМІ

13 жовтня 2020, 20:00
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Джерела повідомляють, що вже скоро українці дізнаються про перше питання від Зеленського
Джерела повідомляють, що вже скоро українці дізнаються про перше питання від Зеленського
Фото: flickr
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Серед питань оголошеного Президентом України Володимиром Зеленським всеукраїнського опитування, запланованого на 25 жовтня, не буде спекуляцій навколо Донбасу.

Про це пише УНН з посиланням на джерело в Офісі Президента, передає RegioNews.

Вказані тим чи іншим "джерелом", "блогером" дати чи питання не радимо вважати автентичними. До речі, серед питань не буде спекуляцій навколо Донбасу та інших класичних провокативних тем, які історично використовуються політичними групами в своїх агресивних пропагандистських фейках”, — повідомило джерело.

Також, зі слів джерела, остаточний формат опитування наразі ще визначається, а перше його питання буде оголошено дуже скоро.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.

У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.

Тоді ж в Офісі президента пояснили, що опитування в день виборів не буде мати юридичних наслідків.

Також у "Слузі народу" розповіли, хто і як буде проводити опитування від Зеленського.

Донбас Володимир Зеленський опитування президент ЗМІ
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