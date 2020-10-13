На Донбасі від початку доби бойовики шість разів обстріляли українські позиції

Втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає

Втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає

Фото: Facebook

Від початку поточної доби, 13 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано шість порушень домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу населеного пункту Зайцеве ворог здійснив три поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета та два в населеному пункті Хутір Вільний, а також дві черги зі стрілецької зброї. В районі Пісків противник 10 разів застосував автоматичний станковий гранатомет, а в районі Оріхового – 15 разів.

Окрім того, зафіксовано перетин лінії розмежування двома ворожими БПЛА в районі населених пунктів Водяне та Піщевик. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотники були подавлені, що унеможливило їх подальше використання.

Провокації противника не становили загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Сьогодні у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 10 га території та передано на знищення 56 вибухонебезпечних предметів.

Проводяться роботи і з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. 1 будинок завершено, на 9 об’єктах роботи ще тривають.

Нагадаємо, минулої доби зафіксовано сім порушень режиму "тиші" на Донбасі .