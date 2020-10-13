Більшість фракцій парламенту розкритикувала опитування від Зеленського

Окремі політичні сили назвали опитування загрозою для безпеки України

Окремі політичні сили назвали опитування загрозою для безпеки України

Фото з відкритих джерел

У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента Володимира Зеленського провести в день виборів 25 жовтня всенародне опитування, на якому українцям запропонують відповісти на 5 питань, які турбують простих людей".

Про це пише RegioNews посилаючись на коментарі парламентських партій в соцмережах.

Зокрема, в "Євросолідарності" вважають, що Зеленський таким чином перемикає увагу суспільства на себе, оскільки рейтингу його партії "Слуга народу" "стрімко котиться вниз". Крім того, він хоче "побрататися з ОПЗЖ".

У партії впевнені, що питання будуть приблизно такі:

- амністія / примирення / тема місцевих виборів на Донбасі;

- двопалатний парламент / скорочення кількості нардепів;

- мова, статус, застосування.

Навіщо Володимирові Зеленському п'ять питань до виборця, котрий прийде на виборчі дільниці? Що буде у цих питаннях? Відповідь на ці питання шукайте у дописі голови Львіської обласної ради Олександра Ганущина Опубліковано Європейська Солідарність Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

У "Голосі" розглядають ініціативу Зеленського як потенційну загрозу національним інтересам України, оскільки бояться, що він буде використовувати "незаконний опитування" в російських інтересах.

Це спосіб легітимізувати небезпечні рішення, які займаються в планах Офісу президента. Зокрема, про особливий статус Донбасу, або про "зійтися посередині" з агресором", - кажуть у партії.

Крім того, в "Голосі" вважають, що подібні опитування порушують виборче законодавство та суперечать міжнародним стандартам демократичних виборів.

Вони вже хотіли це зробити без окремого закону про референдум, коли хотіли наділити ЦВК повноваженням проводити опитування. Але ми не дали цього зробити у вересні. Тепер вони ламають держава через коліно, оголошуючи референдум взагалі без будь-яких законних підстав. Це величезна загроза для безпеки України під час війни", - заявив народний депутат "Голоси" Роман Лозинський.

Партія "Голос" попереджує президента Володимира Зеленського про неприпустимість незаконного використання "опитування" у... Опубліковано Голос Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Глава "Батьківщини" Юлія Тимошенко назвала ініціативу президента дешевим піаром і приниженням статусу Президента України.

Юлія Тимошенко також написала, що якщо Президенту хочеться "почути кожного", то "Батьківщина" пропонує ухвалити закон про референдум, а потім на референдумі поставити такі 5 питань, які дійсно хвилюють людей:

1. Чи підтримуєте ви розпродаж української землі?

2. Чи підтримуєте ви легалізацію грального бізнесу?

3. Чи вірите ви, що прийде весна, якої будуть садити?

4. Чи підтримуєте ви курс президента на розпродаж країни та введення зовнішнього управління?

5. Чи вважаєте ви, що президент не виконав жодної обіцянки і повинен піти?

Новина про намір президента провести в день голосування "опитування" застала мене на Черкащині, серед людей. Тут його... Опубліковано Юлією Тимошенко Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

У "Слуги народу" ініціативу Зеленського пояснюють тим, що президент має право спілкуватися зі своїм народом, підкреслюючи, що сама партія ніякого відношення до опитування мати не буде.

Партія точно не буде суб'єктом цього процесу, тому що партія бере участь у виборах. Звичайно, там не може бути якоїсь агітації за конкретну партію, в тому числі, за "Слугу народу", - заявила заступник глави пропрезидентської фракції Євгенія Кравчук.

Інші парламентські фракції поки офіційно не висловили свою точку зору.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.

Також у "Слузі народу" розповіли, хто і як буде проводити опитування від Зеленського.