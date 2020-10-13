В опросе президента не будет спекуляций вокруг Донбасса - СМИ

Источники сообщают, что уже скоро украинцы узнают о первом вопросе от Зеленского

Источники сообщают, что уже скоро украинцы узнают о первом вопросе от Зеленского

Фото: flickr

Среди вопросов объявленного Президентом Украины Владимиром Зеленским всеукраинского опроса, запланированного на 25 октября, не будет спекуляций вокруг Донбасса.

Об этом пишет УНН со ссылкой на источник в Офисе Президента, передает RegioNews.

Указанные тем или иным "источником", "блогером" даты или не советуем считать аутентичными. Кстати, среди вопросов не будет спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем, которые исторически используются политическими группами в своих агрессивных пропагандистских фейках”, — сообщил источник.

Также, по словам источника, окончательный формат опроса пока еще определяется, а первое его вопросу будет объявлено очень скоро.

Напомним, сегодня Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.

В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.

Тогда же в Офисе президента пояснили, что опрос в день выборов не будет иметь юридических последствий.

Также в "Слуге народа" рассказали, кто и как будет проводить опрос от Зеленского.