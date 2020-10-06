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06 жовтня 2020, 13:54 6

Зеленський нагородив жертв авіатрощі під Харковом

06 жовтня 2020, 13:54 6
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26 з 27 медалей були вручені посмертно
26 з 27 медалей були вручені посмертно
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський нагородив жертв авіакатастрофи літака АН-26 медалями "За військову службу Україні".

Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Так, були нагороджені:

  • Дмитро Андрущенко (посмертно) - молодший сержант;
  • Олександр Бойко (посмертно) - солдат;
  • Ростислав Булія (посмертно) - солдат;
  • Віталій Вільховий (посмертно) - солдат;
  • Дмитро Добреліо (посмертно) - капітан;
  • Дмитро Донець (посмертно) - солдат;
  • Артем Дудла (посмертно) - солдат;
  • Костянтин Зібюк (посмертно) - солдат;
  • В'ячеслав Золочівський - солдат;
  • Євген Іванов (посмертно) - прапорщик;
  • Богдан Кишеня (посмертно) - майор;
  • Олександр Клевець (посмертно) - солдат;
  • Олега Козаченко (посмертно) - старший лейтенант;
  • Роман Корчовскій (посмертно) - старший сержант;
  • Богдан Матвійчук (посмертно) - солдат;
  • Микола Микитченко (посмертно) - сержант;
  • Ашраф Мсуй (посмертно) - старший лейтенант;
  • Володимир Олабін (посмертно) - солдат;
  • Олексій Остапенко (посмертно) - капітан;
  • Андрій Померанцев (посмертно) - солдат;
  • Андрій Роспотнюк (посмертно) - солдат;
  • Євген Скоробогатько (посмертно) - старший солдат;
  • Олександр Скочко (посмертно) - солдат;
  • Дмитро Студинський (посмертно) - солдат;
  • Максим Хомьянчук (посмертно) - солдат;
  • Руслан Шеремет (посмертно) - солдат;
  • Олег Шірочук (посмертно) - прапорщик.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке приймало рішення з АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. В ДБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.

авіакатастрофа літак президент Харківська область нагороди
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