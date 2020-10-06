Зеленський нагородив жертв авіатрощі під Харковом
26 з 27 медалей були вручені посмертно
26 з 27 медалей були вручені посмертно
Президент Володимир Зеленський нагородив жертв авіакатастрофи літака АН-26 медалями "За військову службу Україні".
Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісу президента, передає RegioNews.
Так, були нагороджені:
- Дмитро Андрущенко (посмертно) - молодший сержант;
- Олександр Бойко (посмертно) - солдат;
- Ростислав Булія (посмертно) - солдат;
- Віталій Вільховий (посмертно) - солдат;
- Дмитро Добреліо (посмертно) - капітан;
- Дмитро Донець (посмертно) - солдат;
- Артем Дудла (посмертно) - солдат;
- Костянтин Зібюк (посмертно) - солдат;
- В'ячеслав Золочівський - солдат;
- Євген Іванов (посмертно) - прапорщик;
- Богдан Кишеня (посмертно) - майор;
- Олександр Клевець (посмертно) - солдат;
- Олега Козаченко (посмертно) - старший лейтенант;
- Роман Корчовскій (посмертно) - старший сержант;
- Богдан Матвійчук (посмертно) - солдат;
- Микола Микитченко (посмертно) - сержант;
- Ашраф Мсуй (посмертно) - старший лейтенант;
- Володимир Олабін (посмертно) - солдат;
- Олексій Остапенко (посмертно) - капітан;
- Андрій Померанцев (посмертно) - солдат;
- Андрій Роспотнюк (посмертно) - солдат;
- Євген Скоробогатько (посмертно) - старший солдат;
- Олександр Скочко (посмертно) - солдат;
- Дмитро Студинський (посмертно) - солдат;
- Максим Хомьянчук (посмертно) - солдат;
- Руслан Шеремет (посмертно) - солдат;
- Олег Шірочук (посмертно) - прапорщик.
Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.
Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.
У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.
Керівництво польотів, яке приймало рішення з АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. В ДБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.
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