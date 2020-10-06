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06 октября 2020, 13:54 6

Зеленский наградил жертв авиакатастрофы под Харьковом

06 октября 2020, 13:54 6
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26 из 27 медалей были вручены посмертно
26 из 27 медалей были вручены посмертно
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский наградил жертв авиакатастрофы самолета АН-26 медалями "За военную службу Украине".

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Так, были награждены:

  • Дмитрий Андрущенко (посмертно) - младший сержант;
  • Александр Бойко (посмертно) - солдат;
  • Ростислав Булия (посмертно) - солдат;
  • Виталий Вильховой (посмертно) - солдат;
  • Дмитрий Добрелио (посмертно) - капитан;
  • Дмитрий Донец (посмертно) - солдат;
  • Артем Дудла (посмертно) - солдат;
  • Константин Зибюк (посмертно) - солдат;
  • Вячеслав Золочевский - солдат;
  • Евгений Иванов (посмертно) - прапорщика;
  • Богдан Карман (посмертно) - майор;
  • Александр Клевец (посмертно) - солдат;
  • Олега Козаченко (посмертно) - старший лейтенант;
  • Роман Корчовский (посмертно) - старший сержант;
  • Богдан Матвийчук (посмертно) - солдат;
  • Николай Микитченко (посмертно) - сержант;
  • Ашраф Мсуй (посмертно) - старший лейтенант;
  • Владимир Олабин (посмертно) - солдат;
  • Алексей Остапенко (посмертно) - капитан;
  • Андрей Померанцев (посмертно) - солдат;
  • Андрей Роспотнюк (посмертно) - солдат;
  • Евгений Скоробогатько (посмертно) - старший солдат;
  • Александр Скочко (посмертно) - солдат;
  • Дмитрий Студинский (посмертно) - солдат;
  • Максим Хомьянчук (посмертно) - солдат;
  • Руслан Шеремет (посмертно) - солдат;
  • Олег Широчук (посмертно) - прапорщика.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. В ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.

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