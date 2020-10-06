Зеленский наградил жертв авиакатастрофы под Харьковом
26 из 27 медалей были вручены посмертно
26 из 27 медалей были вручены посмертно
Президент Владимир Зеленский наградил жертв авиакатастрофы самолета АН-26 медалями "За военную службу Украине".
Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента, передает RegioNews.
Так, были награждены:
- Дмитрий Андрущенко (посмертно) - младший сержант;
- Александр Бойко (посмертно) - солдат;
- Ростислав Булия (посмертно) - солдат;
- Виталий Вильховой (посмертно) - солдат;
- Дмитрий Добрелио (посмертно) - капитан;
- Дмитрий Донец (посмертно) - солдат;
- Артем Дудла (посмертно) - солдат;
- Константин Зибюк (посмертно) - солдат;
- Вячеслав Золочевский - солдат;
- Евгений Иванов (посмертно) - прапорщика;
- Богдан Карман (посмертно) - майор;
- Александр Клевец (посмертно) - солдат;
- Олега Козаченко (посмертно) - старший лейтенант;
- Роман Корчовский (посмертно) - старший сержант;
- Богдан Матвийчук (посмертно) - солдат;
- Николай Микитченко (посмертно) - сержант;
- Ашраф Мсуй (посмертно) - старший лейтенант;
- Владимир Олабин (посмертно) - солдат;
- Алексей Остапенко (посмертно) - капитан;
- Андрей Померанцев (посмертно) - солдат;
- Андрей Роспотнюк (посмертно) - солдат;
- Евгений Скоробогатько (посмертно) - старший солдат;
- Александр Скочко (посмертно) - солдат;
- Дмитрий Студинский (посмертно) - солдат;
- Максим Хомьянчук (посмертно) - солдат;
- Руслан Шеремет (посмертно) - солдат;
- Олег Широчук (посмертно) - прапорщика.
Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.
Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.
В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.
Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. В ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.
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