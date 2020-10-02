В Луганській області пожежі локалізували, населені пункти захищені – Шмигаль

Вогнем в цілому була охоплена площа близько 19 тисяч гектарів

Вогнем в цілому була охоплена площа близько 19 тисяч гектарів

Фото: Кабмін

Рятувальники локалізували масштабні пожежі в Луганській області, а населені пункти захищені від вогню.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Від пожеж на Луганщині постраждали близько 19 тисяч гектарів лісових насаджень, кілька населених пунктів, від 250 до 400 будинків. Пожежі локалізовані, населені пункти захищені", – сказав Шмигаль.

Як повідомив перший заступник голови МВС Сергія Ярового, в Луганській області зараз працює 2500 осіб.

Використовуються 3 літаки АН-32 П і 2 вертольоти рятувальників, із початку гасіння вони скинули вже 382 тонни води”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 вересня на Луганщині виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки одночасно у багатьох місцях, через лісові пожежі евакуюють мешканців двох сіл.

Згодом стало відомо, що загинули 4 людини, у підпалі звинувачують бойовиків, вогнем охоплено понад 10 тисяч гектарів.

На пожежі на Луганщині відреагували в Офісі президента, Нацполіції та Генпрокуратурі. Президент доручив Генпрокурору Венедіктовій розібратися з причинами пожеж на Луганщині.

Урядова група на чолі з Сергієм Яровим вилетіла на місце пожеж у Луганській області, вона вивчатиме усі обставини пожеж безпосередньо на місці.

Згодом масштабні пожежі в Луганській області визначили надзвичайною ситуацією.

Відомо, що станом на вечір 1 довтня у Луганській області рятувальники гасять понад 30 пожеж.