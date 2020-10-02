Пожежі на Луганщині: прем'єр озвучив суму компенсації постраждалим

Сума коштів буде виділена з резервного фонду

Сума коштів буде виділена з резервного фонду

Фото з відкритих джерел

Уряд готовий виплатити компенсації жертвами пожеж в Луганській області. Максимальна сума компенсацій становить 300 тисяч гривень.

Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Так, постраждалим внаслідок пожеж передбачені наступні виплати:

300 тисяч гривень - за повністю зруйнований будинок;

200 тисяч гривень - за загиблого члена сім'ї;

50 тисяч гривень - за часткове пошкодження будинку;

20 тисяч гривень - якщо постраждало господарство.

"Уряд готовий до виплат. Сума коштів з резервного фонду держави буде виділена безпосередньо, як тільки збитки буде можливість порахувати", - повідомив Шмигаль.

Прем'єр додав, що компенсації також готова виплачувати місцева влада. Постраждали внаслідок пожеж від 250 до 300 будинків.

Нагадаємо, 30 вересня на Луганщині виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки одночасно у багатьох місцях, через лісові пожежі евакуюють мешканців двох сіл.

Згодом стало відомо, що загинули 4 людини, у підпалі звинувачують бойовиків, вогнем охоплено понад 10 тисяч гектарів.

На пожежі на Луганщині відреагували в Офісі президента, Нацполіції та Генпрокуратурі. Президент доручив Генпрокурору Венедіктовій розібратися з причинами пожеж на Луганщині.

Згодом масштабні пожежі в Луганській області визначили надзвичайною ситуацією.

Відомо, що станом на вечір 1 жовтня у Луганській області рятувальники гасять понад 30 пожеж.