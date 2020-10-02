В Луганской области пожары локализовали, населенные пункты защищены - Шмыгаль

Огнем в целом была охвачена площадь около 19 тысяч гектаров

Огнем в целом была охвачена площадь около 19 тысяч гектаров

Фото: Кабмин

Спасатели локализовали масштабные пожары в Луганской области, а населенные пункты защищены от огня.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

От пожаров на Луганщине пострадали около 19 тысяч гектаров лесных насаждений, несколько населенных пунктов, от 250 до 400 домов. Пожары локализованы, населенные пункты защищены", - сказал Шмыгаль.

Как сообщил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой, в Луганской области сейчас работает 2500 человек.

Используются 3 самолета АН-32 П и 2 вертолета спасателей, от начала тушения они сбросили уже 382 тонны воды", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября на Луганщине произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки одновременно во многих местах, из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.

Позже стало известно, что погибли 4 человека, в поджоге обвиняют боевиков, огнем охвачено более 10 тысяч гектаров.

На пожары на Луганщине отреагировали в Офисе президента, Нацполиции и Генпрокуратуре. Президент поручил Генпрокурору Венедиктовой разобраться с причинами пожаров на Луганщине.

Правительственная группа во главе с Сергеем Яровым вылетела на место пожаров в Луганской области, она будет изучать все обстоятельства пожаров непосредственно на месте.

Позже масштабные пожары в Луганской области определили чрезвычайной ситуацией.

Известно, что по состоянию на вечер 1 октября в Луганской области спасатели до сих пор тушат более 30 пожаров.