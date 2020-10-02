КПВВ "Станиця Луганська” може відновити роботу за добу — Шмигаль
Роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” можна буде відновити за добу.
Про це повідомив журналістам прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту на Луганщину, передає RegioNews.
За словами глави Уряду, зараз відкрити пункт пропуску не дозволяє задимлення.
На даний момент дійсно у "Станиці Луганській" пропускний пункт постраждав. Постраждав один модуль, він вигорів, а решту вдалося відстояти. Значних втрат в інфраструктурі немає, тому як тільки буде змога, зникне задимлення, буквально доба часу, і його можна буде відновити. Важливо, щоб там припинилися задимлення",- сказав Шмигаль.
Він додав, що поблизу КПВВ "Станиця Луганська” основні осередки вогню локалізовані, тривають роботи з ліквідації наслідків пожежі.
Нагадаємо, КПВВ "Станиця Луганська" залишається закритим, осередки пожежі навколо КПВВ загасили.