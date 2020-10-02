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В зоні ООС на Донбасі зафіксовано три обстріли
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02 жовтня 2020, 17:45 2

В зоні ООС на Донбасі зафіксовано три обстріли

02 жовтня 2020, 17:45 2
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Бойових втрат і поранень немає
Бойових втрат і поранень немає
Фото: Facebook
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Від початку поточної доби, 2 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, у нічний час із інтервалом 1 година на ділянці поблизу Авдіївки противник застосував гранатомети різних систем.

Окрім того, по обіді противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Водяного.

Крім того, уже третю добу поспіль військовослужбовці Збройних Сил спільно із вогнеборцями ДСНС ліквідовують пожежі на Луганщині. Так, вже локалізовано осередки пожеж біля населених пунктів Трьохізбенка, Новоолександрівка, Боброве, Артема, Старий Айдар, Болотене, Станиця Луганська та Старобільськ.

Також у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 5 га території та передано на знищення 42 вибухонебезпечних предмети.

Для мінімізації наслідків артобстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил відновлюють пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Наразі відновлювальні роботи тривають на 8 об’єктах.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 2 жовтня 2020 р.

Нагадаємо,1 жовтня на ділянках відповідальності наших бригад російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

Донбас ООС мінування пожежа військові обстріли штаб ДСНС
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