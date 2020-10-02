У міськраді Харкова пояснили відсутність відеозвернень від Кернеса

Чиновники запевняють, що його життєдіяльності і працездатності загрози немає

Чиновники запевняють, що його життєдіяльності і працездатності загрози немає

Фото: Facebook

Мер Харкова Геннадій Кернес не записує відеозвернень, оскільки у відділенні берлінської клініки "Шаріте", де він перебуває, заборонене використання гаджетів.

Про це повідомляє Харківська міська рада, передає RegioNews.

Відділення, в якому знаходиться Харківський міський голова, має чіткий регламент своєї роботи, який не передбачає у пацієнта і тих, хто його відвідує, ніяких гаджетів. Саме цим пояснюється відсутність будь-якого відеозвернення Геннадія Кернеса до городян", - йдеться в заяві.

В міській раді додали, що життєдіяльності й працездатності Кернеса нічого не загрожує, і його стан "абсолютно нормальний”.

Хвиля чуток про його нібито смерть, яка накрила вчора ввечері харківські пабліки та соцмережі, - не більше, ніж фейк, виготовленням і розповсюдженням якого займаються політичні опоненти чинного мера”, - розповіли у міській раді Харкова.

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса лікарі діагностували коронавірус і двостороннє запалення легенів, він перебував на стаціонарному лікуванні в лікарні №17 міста Харкова.

16 вересня стало відомо, що Кернеса вивозять на лікування до Німеччини, його стан оцінюють як важкий.

Також ЗМІ повідомляли, що Кернеса у Німеччині готують до операції.

Він проходить лікування від коронавіруса у реанімаційному відділенні берлінської клініки "Шаріте".

23 вересня Кернеса висунули балотуватися в мери Харкова, також була озвучена перша п'ятірка списку кандидатів у міськраду.