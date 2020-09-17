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Кернеса лікують в реанімації клініки "Шаріте"
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17 вересня 2020, 20:10 3

Кернеса лікують в реанімації клініки "Шаріте"

17 вересня 2020, 20:10 3
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Мер Харкова перебуває у свідомості
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Мер Харкова Геннадій Кернес проходить лікування від коронавірусу в реанімаційному відділенні берлінської клініки "Шаріте".

Про це повідомив в Telegram друг Кернеса, бізнесмен Павло Фукс, пише RegioNews.

Новини про стан здоров'я Геннадія Кернеса. Зараз проходить курс лікування від COVID-19 в палаті інтенсивної терапії. Він у свідомості, тиск, як у космонавта", - написав Фукс.

Він додав, що Кернесу заборонено користуватися гаджетами. Після того, як йому дозволять - мер Харкова обіцяв вийти на зв'язок.

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса лікарі діагностували коронавірус і двостороннє запалення легенів, він перебував на стаціонарному лікуванні в лікарні №17 міста Харкова.

16 вересня стало відомо, що Кернеса вивозять на лікування до Німеччини, його стан оцінюють як важкий.

Також ЗМІ повідомляли, що Кернеса у Німеччині готують до операції.

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