Кернеса лікують в реанімації клініки "Шаріте"
Мер Харкова Геннадій Кернес проходить лікування від коронавірусу в реанімаційному відділенні берлінської клініки "Шаріте".
Про це повідомив в Telegram друг Кернеса, бізнесмен Павло Фукс, пише RegioNews.
Новини про стан здоров'я Геннадія Кернеса. Зараз проходить курс лікування від COVID-19 в палаті інтенсивної терапії. Він у свідомості, тиск, як у космонавта", - написав Фукс.
Він додав, що Кернесу заборонено користуватися гаджетами. Після того, як йому дозволять - мер Харкова обіцяв вийти на зв'язок.
Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса лікарі діагностували коронавірус і двостороннє запалення легенів, він перебував на стаціонарному лікуванні в лікарні №17 міста Харкова.
16 вересня стало відомо, що Кернеса вивозять на лікування до Німеччини, його стан оцінюють як важкий.
Також ЗМІ повідомляли, що Кернеса у Німеччині готують до операції.