Кернеса лікують в реанімації клініки "Шаріте"

Мер Харкова перебуває у свідомості

Мер Харкова перебуває у свідомості

Мер Харкова Геннадій Кернес проходить лікування від коронавірусу в реанімаційному відділенні берлінської клініки "Шаріте".

Про це повідомив в Telegram друг Кернеса, бізнесмен Павло Фукс, пише RegioNews.

Новини про стан здоров'я Геннадія Кернеса. Зараз проходить курс лікування від COVID-19 в палаті інтенсивної терапії. Він у свідомості, тиск, як у космонавта", - написав Фукс.

Він додав, що Кернесу заборонено користуватися гаджетами. Після того, як йому дозволять - мер Харкова обіцяв вийти на зв'язок.

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса лікарі діагностували коронавірус і двостороннє запалення легенів, він перебував на стаціонарному лікуванні в лікарні №17 міста Харкова.

16 вересня стало відомо, що Кернеса вивозять на лікування до Німеччини, його стан оцінюють як важкий.

Також ЗМІ повідомляли, що Кернеса у Німеччині готують до операції.