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23 вересня 2020, 10:12 15

Геннадія Кернеса висунули балотуватися в мери Харкова

23 вересня 2020, 10:12 15
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Також озвучена перша п'ятірка списку кандидатів у міськраду
Також озвучена перша п'ятірка списку кандидатів у міськраду
Фото: з відкритих джерел
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У Харкові відбулася конференція по висуненню кандидатів в депутати від "Блоку Кернеса - Успішний Харків". Список очолює сам Геннадій Кернес.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

П'ять кандидатів у списку партії журналістам назвав перший заступник мера Харкова Ігор Терехов.

1. Геннадій Кернес, Харківський міський голова.
2. Ігор Терехов, перший заступник мера.
3. Олександр Новак, секретар міськради.
4. Тетяна Чечетова-Терашвілі, заступник мера.
5. Вікторія Китайгородська, директор Департаменту адмінпослуг міськради.

Чому ці кандидати? До нашого списку, якщо ми його опублікуємо, і ви ознайомитесь, увійшли, перш за все, люди цілеспрямовані, які для міста зробили вже багато, люди, які зроблять для міста Харкова дуже багато", - сказав Терехов.

За його словами, програма партії складається з 15 пунктів.

Раніше повідомлялося, що Кернес йде на поправку і буде брати участь у місцевих виборах.

коронавірус вибори мер Харьків Кандидат Геннадій Кернес
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