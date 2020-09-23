Геннадія Кернеса висунули балотуватися в мери Харкова
У Харкові відбулася конференція по висуненню кандидатів в депутати від "Блоку Кернеса - Успішний Харків". Список очолює сам Геннадій Кернес.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".
П'ять кандидатів у списку партії журналістам назвав перший заступник мера Харкова Ігор Терехов.
1. Геннадій Кернес, Харківський міський голова.
2. Ігор Терехов, перший заступник мера.
3. Олександр Новак, секретар міськради.
4. Тетяна Чечетова-Терашвілі, заступник мера.
5. Вікторія Китайгородська, директор Департаменту адмінпослуг міськради.
Чому ці кандидати? До нашого списку, якщо ми його опублікуємо, і ви ознайомитесь, увійшли, перш за все, люди цілеспрямовані, які для міста зробили вже багато, люди, які зроблять для міста Харкова дуже багато", - сказав Терехов.
За його словами, програма партії складається з 15 пунктів.
Раніше повідомлялося, що Кернес йде на поправку і буде брати участь у місцевих виборах.