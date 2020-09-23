Геннадія Кернеса висунули балотуватися в мери Харкова

Також озвучена перша п'ятірка списку кандидатів у міськраду

Також озвучена перша п'ятірка списку кандидатів у міськраду

Фото: з відкритих джерел

У Харкові відбулася конференція по висуненню кандидатів в депутати від "Блоку Кернеса - Успішний Харків". Список очолює сам Геннадій Кернес.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

П'ять кандидатів у списку партії журналістам назвав перший заступник мера Харкова Ігор Терехов.

1. Геннадій Кернес, Харківський міський голова.

2. Ігор Терехов, перший заступник мера.

3. Олександр Новак, секретар міськради.

4. Тетяна Чечетова-Терашвілі, заступник мера.

5. Вікторія Китайгородська, директор Департаменту адмінпослуг міськради.

Чому ці кандидати? До нашого списку, якщо ми його опублікуємо, і ви ознайомитесь, увійшли, перш за все, люди цілеспрямовані, які для міста зробили вже багато, люди, які зроблять для міста Харкова дуже багато", - сказав Терехов.

За його словами, програма партії складається з 15 пунктів.

Раніше повідомлялося, що Кернес йде на поправку і буде брати участь у місцевих виборах.