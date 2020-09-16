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16 вересня 2020, 21:40 13

Кернеса вивозять на лікування до Німеччини – ЗМІ

16 вересня 2020, 21:40 13
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Близько 21.00 в аеропорту Харкова мера Харкова Геннадія Кернеса завантажили у літак, який перевозив до німецької клініки «Шаріте» отруєного російського опозиціонера Олексія Навального.

Сьогодні близько 21 години очевидці зняли і виклали у телеграм-каналах відео кортежу з кількох машин "швидкої" та поліції, які їхали із 17-ї лікарні Харкова, в якій за офіційною інформацією перебуває Геннадій Кернес, до аеропорту "Харків".

Пізніше Суспільне оприлюднило інформацію, що в харківському аеропорту приземлився німецький літак, який перевозив до "Шаріте" російського опозиціонера Олексія Навального.

О 19:15 у Харків з німецького Нюрнберга прибув літак Bombardier Challenger 604 з бортовим номером D-AFAD, який належить компанії FAI Aviation Group. Ця компанія зокрема займається медичними перевезеннями.

Літак з цим бортовим номером перевозив російського політика після отруєння", - повідомили у ЗМІ.

За словами очевидців, Кернеса зі швидкої перевезли до літака, але він ще не злетів.

Інформацію про це кореспондентові Depo/Харків підтвердило поінформоване джерело у правоохоронних органах Харківської області.

Пасажира привезли, борт на землі. Летить – Німеччина, Берлін", - зазначив співрозмовник агентства.

За інформацією джерела Суспільного у правоохоронних органах, 16 вересня з харківського аеропорту має відправитися літак з мером Харкова Геннадієм Кернесом. Як повідомляє кореспондент Суспільного, біля термінала машини швидкої та з автомобілі з номерами "0202", якими користується охорона й оточення міського голови.

Жодних офіційних коментарів ані у Харківській міській раді, ані в 17-й лікарні, ані на станції ШМД м. Харкова поки не дають.

Нагадаємо, важкий стан, в якому перебуває мер Харкова, продиктований не тільки COVID-19 і двостороннім запаленням легень, але й інсультом, викликаним коронавірусом. Інсульт стався кілька днів тому. Одним з його наслідків стало сильне порушення мови.

Раніше у мера Харкова Геннадія Кернеса лікарі діагностували коронавірус і двостороннє запалення легенів, він перебував на стаціонарному лікуванні в лікарні №17 міста Харкова.

коронавірус Німеччина Кернес Геннадій мер Харьків літак лікування
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